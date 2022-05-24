«Считаю решение неправильным – и даже не со стороны «Уимблдона», а со стороны WTA». Плишкова – о конфликте тура и турнира

Экс-первая ракетка мира раскритиковала WTA за лишение очков. Так тур отреагировал на отстранение игроков из России и Беларуси.

В прошлом году чешка играла в финале «Уимблдона» и потеряет 1300 очков.

«Это очень плохо – особенно для меня. Конечно, Барти там выиграла больше, но я не думаю, что ей будет не хватать этих очков. (Австралийка в марте завершила карьеру – Sports.ru.)

Я считаю, что решение плохое и несправедливое. Но, наверное, ничего не поделаешь. Я все равно хочу туда поехать и выступить, потому что я играю не за очки и даже не за деньги. Я просто хочу выигрывать, добиваться успеха и взять трофей, потому что в прошлом году я была близка.

В моем возрасте я уже не гонюсь за очками. Даже если я буду 50-й в рейтинге, у меня только одна цель – выиграть «Большой шлем», брать трофеи. Пока я попадаю в сетку, очки меня не волнуют. И я могу приехать туда, проиграть в первом круге и все равно потерять очки.

Но это не меняет того, что я считаю решение неправильным – и даже не со стороны «Уимблдона», а со стороны WTA.

Среди игроков были созвоны, много обсуждений. Но что-то изменить уже будет сложно, потому что тут еще политический аспект. Я думаю, у игроков не получится что-то изменить.

вообще никому не помогла. Да, они наказали «Уимблдон», но большинство игроков, которые любят теннис, все равно приедут и выступят. Так что в основном они наказали игроков, поэтому я совсем не понимаю это решение и считаю его не очень умным».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане