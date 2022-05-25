Симон в матче с №18 Каррено-Бустой впервые с 2016-го выиграл пятисетовик. В конце сезона он завершит карьеру

37-летний француз , в конце этого сезона завершающий карьеру, в первом круге обыграл 18-ю ракетку мира – 6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 6:4. В пятом сете он отыграл брейк.

Симон победил соперника из топ-20 впервые с октября 2020 года, а на «Большом шлеме» – впервые с «Ролан Гаррос»-2018.

Кроме того, француз, сейчас занимающий 158-е место в рейтинге, впервые с 2019-го прошел круг в Париже.

Пятисетовый матч Симон выиграл впервые с «Ролан Гаррос»-2016. Его баланс в пятисетовиках теперь составляет 20:15.

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