Джокович о победе над Нишиокой: «В первом сете было тяжело. Он очень быстрый, один из самых быстрых игроков в туре»

Новак Джокович прокомментировал победу над Йошихито Нишиокой в первом круге «Ролан Гаррос». Серб победил со счетом 6:3, 6:1, 6:0.

«Хороший старт. В начале матча, пока я толком не освоился и не адаптировался к его игре, было очень сложно. Он очень быстрый, один из самых быстрых игроков в туре.

Корт был довольно медленным, а отскок невысоким, поэтому было трудно пробивать навылет. Первый сет был очень равным, но в нужные моменты я нашел правильные подачи. Это помогло [захватить инициативу]. Во втором и третьем сетах я заиграл лучше, потому что начали проходить привычные удары».

Надаль качал бедрами, Джокович разделся, а Федерер пел «Просто лучший». В нулевых на «Ролан Гаррос» было караоке

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