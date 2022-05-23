Ришар Гаске: «Я уверен, что смогу выиграть много отличных матчей. Но в этом году мне исполнится 36, так что становится все труднее»

поделился настроем на 19-й в карьере. Сегодня он сыграет с Ллойдом Харрисом.

«Показать свой лучший теннис будет сложно. Я был седьмой ракеткой мира. Мне будет очень трудно вернуться в топ-10, даже в топ-20. Но я просто хочу получать удовольствие от игры, хорошо выступать... Быть сильным и играть без травм.

Конечно, я уверен, что смогу выиграть много отличных матчей. Я обыгрывал топ-игроков, даже топ-10, побеждал в трудных матчах и хорошо играл.

Но в этом году мне исполнится 36, так что это становится все труднее и труднее. Я просто хочу получать удовольствие и делать все, что в моих силах, чтобы проходить дальше.

Я по-прежнему мотивирован играть... Я по-прежнему мотивирован делать все возможное, чтобы оставаться в топе».

Также Гаске прокомментировал, что игроки Большой тройки по-прежнему среди фаворитов «Ролан Гаррос».

«Конечно, это вдохновляет, но никто не сравнится с Надалем, с Федерером. Они лучшие в истории тенниса, поэтому мне очень трудно сравнивать себя с такими парнями».

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