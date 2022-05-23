Саккари о матче против Муховой: «Она одна из самых сильных соперниц, с которыми я могла бы встретиться во втором круге»

Прошлогодняя полуфиналистка прокомментировала победу над Кларой Бюрель в первом круге «Ролан Гаррос» (6:2, 6:3).

«Это мой любимый турнир, мой самый любимый корт в мире. У меня прекрасные воспоминания о прошлом годе.

Я знаю, что 99,9% зрителей поддерживали Клару, и это нормально, но атмосфера просто потрясающая. Я очень рада, что мы вернулись к обычной жизни и на корте Филиппа Шатрие теперь такая атмосфера».

Также Саккари прокомментировала, что приехала в Париж третьей ракеткой мира.

«Иногда в это трудно поверить. У некоторых девушек прорыв в 18-20 лет. Для меня прорывным стал прошлый год. Я очень собой горжусь и знаю, что команда тоже очень гордится, как и моя страна.

Греки любят друг друга, мы любим свою страну, поэтому для меня это удивительная возможность – путешествовать по миру и играть для них».

Теперь она поборется с Каролиной Муховой.

«Мне кажется, она выпала на какое-то время из-за травмы. Особенно на «Больших шлемах» она показывает потрясающие результаты. Я знаю, что она одна из самых сильных соперниц, с которыми я могла бы встретиться во втором круге.

Она очень непростая соперница, потому что в ее игре есть разнообразие. Но я думаю, что к следующему матчу еще прибавлю. Я верю в свои способности и в свою игру в целом. Так что я думаю, что просто выйду на корт и получу удовольствие от еще одного дня на «Ролан Гаррос».

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