Ролан Гаррос. Расписание 2-го дня. Турнир начнут Надаль, Швентек, Джокович проведет вечерний матч

Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 23 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве.

Корт Филиппа Шатрие

(1) – Леся Цуренко;

Барбора Крейчикова (2) – Диан Парри;

(5) – Джордан Томпсон;

не ранее 21:45 мск – – Йошихито Нишиока.

Корт Сюзан Ленглен

Наоми Осака – Аманда Анисимова (27);

– Коренте Муте;

Анетт Контавейт (5) – Айла Томлянович;

Ллойд Харрис – Ришар Гаске.

Корт Симоны Матье

Осиан Доден – ;

Кэмерон Норри (10) – Мануэль Гинар;

Эмма Радукану (12) – Линда Носкова;

Бенуа Пэр – Илья Ивашко.

Также турнир начнут четыре россиянки.

Четвертым запуском на Корте №7 Анна Калинская сыграет с Мэдисон Киз (22), а на Корте №4 – Екатерина Александрова (30) встретится с Грет Миннен.

На Корте №8 третьим запуском Вероника Кудерметова поборется с Чжу Линь (29).

Людмила Самсонова (25) сыграет с Данкой Ковинич вторым запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

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