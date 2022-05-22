Ролан Гаррос. Расписание 2-го дня. Турнир начнут Надаль, Швентек, Джокович проведет вечерний матч

Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 23 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по Москве.
Корт Филиппа Шатрие
- Ига Швентек (1) – Леся Цуренко;
- Барбора Крейчикова (2) – Диан Парри;
- Рафаэль Надаль (5) – Джордан Томпсон;
- не ранее 21:45 мск – Новак Джокович – Йошихито Нишиока.
Корт Сюзан Ленглен
- Наоми Осака – Аманда Анисимова (27);
- Стэн Вавринка – Коренте Муте;
- Анетт Контавейт (5) – Айла Томлянович;
- Ллойд Харрис – Ришар Гаске.
Корт Симоны Матье
- Осиан Доден – Андреа Петкович;
- Кэмерон Норри (10) – Мануэль Гинар;
- Эмма Радукану (12) – Линда Носкова;
- Бенуа Пэр – Илья Ивашко.
Также турнир начнут четыре россиянки.
Четвертым запуском на Корте №7 Анна Калинская сыграет с Мэдисон Киз (22), а на Корте №4 – Екатерина Александрова (30) встретится с Грет Миннен.
На Корте №8 третьим запуском Вероника Кудерметова поборется с Чжу Линь (29).
Людмила Самсонова (25) сыграет с Данкой Ковинич вторым запуском на Корте №13.
Полностью расписание здесь.
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