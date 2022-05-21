Норри о титуле в Лионе: «На этой неделе у меня были шансы закончить матчи в двух сетах и выиграть легче, но не получилось»

прокомментировал победу на турнире в Лионе. Три из четырех его матчей были трехсетовыми, во всех британец отдал второй.

В финале он обыграл Алекса Молчана (6:3, 7:6, 6:1).

«На этой неделе у меня были шансы закончить матчи в двух сетах и выиграть легче, чем обычно, но не получилось. Я смог об этом не думать и собраться. В третьем сете я очень хорошо двигался, и приятно, что мне удалось одержать победу.

Это мой первый титул на грунте, поэтому он много для меня значит. Я очень доволен тем, как справился на этой неделе. Пока что этот титул для меня лучший. Я не знаю почему – он просто особенный, я очень рад, и у меня сейчас просто нет слов. Атмосфера невероятная, спасибо всем зрителям».

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