Швентек о поддержке от Надаля после ее поражения на AO: «Потрясающе, что он может написать кому-то вроде меня. Это показывает, что он простой человек»

Девятая ракетка мира Ига Швентек рассказала, как отреагировала, когда написал ей после ее поражения от в полуфинале .

«Я удивилась, потому что, разумеется, он занятой человек. И сосредоточен на себе. Я не знаю, как живут настолько великие игроки.

Было потрясающе, что он может написать кому-то вроде меня (улыбается). И это показывает, что он довольно простой человек. Да, меня это очень вдохновляет. Хотя после матча с Даниэль я не злилась и не расстраивалась, потому что я знаю, что она сыграла почти идеально.

Меня это очень мотивировало. На следующий день после поражения мне хотелось вернуться на корт и работать еще усерднее. Я думаю, сообщение от Рафы во многом помогло. Да, он подает нам прекрасный пример, и очень здорово с ним общаться».

Ига Швентек: «У меня на стенке висит футболка Надаля с автографом и календарь. Он мой кумир»

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