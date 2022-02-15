Швентек о поддержке от Надаля после ее поражения на AO: «Потрясающе, что он может написать кому-то вроде меня. Это показывает, что он простой человек»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP WTA Даниэль Коллинс Ига Швентек Теннис

Девятая ракетка мира Ига Швентек рассказала, как отреагировала, когда Рафаэль Надаль написал ей после ее поражения от Даниэль Коллинс в полуфинале Australian Open.

«Я удивилась, потому что, разумеется, он занятой человек. И сосредоточен на себе. Я не знаю, как живут настолько великие игроки.

Было потрясающе, что он может написать кому-то вроде меня (улыбается). И это показывает, что он довольно простой человек. Да, меня это очень вдохновляет. Хотя после матча с Даниэль я не злилась и не расстраивалась, потому что я знаю, что она сыграла почти идеально.

Меня это очень мотивировало. На следующий день после поражения мне хотелось вернуться на корт и работать еще усерднее. Я думаю, сообщение от Рафы во многом помогло. Да, он подает нам прекрасный пример, и очень здорово с ним общаться».

Ига Швентек: «У меня на стенке висит футболка Надаля с автографом и календарь. Он мой кумир»

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