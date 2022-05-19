Симона Халеп: «Я чувствую себя свежей, более уверенной, здоровой. Никаких травм. Наконец-то!»

оценила свою форму перед .

«Я чувствую себя свежей, более уверенной, здоровой. Наконец-то! Сейчас у меня нет никаких проблем, никаких травм. Я очень рада вернуться на корт и с нетерпением жду каждого матча, потому что очень хочу и дальше прибавлять.

«Ролан Гаррос» – мой любимый турнир, и я всегда прекрасно себя чувствую, когда туда приезжаю. Все будет немного по-другому, потому что в прошлом году я не играла, так что посмотрим. Мне нужно больше времени, чтобы вернуть уверенность, и больше матчей. Так что надеюсь, что я буду набирать форму и просто наслаждаться, потому что для меня это лучший турнир.

Со мной навсегда останутся прекрасные воспоминания о титуле на «Ролан Гаррос»-2018, потому что это был мой первый «Большой шлем» и я всегда мечтала выиграть Открытый чемпионат Франции. Там была прекрасная атмосфера: столько болельщиков меня поддерживали, и я чувствовала себя великолепно. Я никогда не забуду этот момент.

Если я снова выиграю, это тоже будет особенное событие, потому что каждый титул на «Большом шлеме» особенный. Сейчас мне 30, поэтому я на себя не давлю, но именно поэтому я здесь и упорно работаю – потому что мечтаю снова этого добиться. Посмотрим, произойдет ли это.

Я всегда говорила, что если бы считала, что не могу играть на самом высоком уровне, то ушла бы из тенниса, потому что это означало бы, что я не верю в себя. Если не верить, то нет смысла продолжать, но теперь, встретив Патрика [Муратоглу] и новую команду, я снова обрела уверенность в себе. Они считают, что я все еще могу хорошо играть, поэтому цель – выигрывать турниры и быть как можно сильнее. Я сделаю все возможное, чтобы этого добиться. Я готова выкладываться.

Что касается того, сколько лет я еще проведу в туре, то я не заглядываю далеко вперед. Я не хочу ставить только одну цель. Цель – постоянно прибавлять».

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