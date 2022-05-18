Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев заявлены на турнир в Галле

Опубликована заявка травяного турнира в Галле, который пройдет 13-19 июня.

В Германии планируют выступить:

Полностью список здесь.

В этом году большая часть травяного сезона пройдет без участия россиян и белорусов из-за отстранения от турниров в Великобритании, в том числе от .

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией