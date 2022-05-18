Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев заявлены на турнир в Галле

Опубликована заявка травяного турнира в Галле, который пройдет 13-19 июня.
В Германии планируют выступить:
- Даниил Медведев;
- финалист-2017 Александр Зверев;
- Стефанос Циципас;
- действующий чемпион Андрей Рублев;
- Карен Хачанов;
- Аслан Карацев;
- Илья Ивашко.
Полностью список здесь.
В этом году большая часть травяного сезона пройдет без участия россиян и белорусов из-за отстранения от турниров в Великобритании, в том числе от «Уимблдона».
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