Гаске выпустил автобиографию с предисловием Надаля

Теги Рафаэль Надаль Ришар Гаске ATP Теннис

Экс-седьмая ракетка мира Ришар Гаске выпустил автобиографию «Несмотря ни на что». Предисловие к ней написал 21-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль.

Гаске – чемпион 15 одиночных и 17 парных турниров ATP, победитель Кубка Дэвиса и трехкратный полуфиналист «Больших шлемов».

Вчера 35-летний француз обыграл Даниила Медведева на соревнованиях в Женеве. Гаске впервые в карьере обыграл вторую ракетку мира. Теперь у него есть победы над всеми номерами в топ-100.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные