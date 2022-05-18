Даниил Медведев: «На грунте я не показываю свой лучший теннис. Мне сложнее изменить ситуацию, когда что-то не получается»

Вторая ракетка мира прокомментировал поражение в первом матче после удаления грыжи. В Женеве он проиграл – 2:6, 6:7.

«На грунте я не показываю свой лучший теннис. Я знаю, что способен на хорошие результаты, и в прошлом я их показывал. Но для этого мне нужно поймать волну, а сегодня не получилось.

Когда на харде у меня что-то не получается по ходу турнира или матча, я могу что-то придумать. Иногда не получается. Но на грунте с этим намного сложнее. Обычно про большинство матчей я помню, что проигрываю, потому что мне сложно изменить ситуацию, если все не идет сразу. Сегодня так и произошло.

Я допустил много ошибок, много двойных. Играл недостаточно хорошо для победы. Был хороший момент во втором сете, когда я, возможно, мог его выиграть. Но, опять же, на грунте я чувствую себя не так уверенно, как на других покрытиях, поэтому и проиграл тай-брейк 5:7, завершил его двойной ошибкой.

Это неприятно, но у меня бывали и более тяжелые поражения. Нужно просто постараться прибавить.

Физически я чувствовал себя неплохо. Думаю, после еще нескольких дней тренировок я должен быть готов к «Ролан Гаррос». Даже сейчас организм в порядке. Конечно, посмотрим, что будет с утра, я все же полтора месяца не играл турниров. Но надеюсь, что проблем не возникнет.

Перед «Ролан Гаррос» у меня будут тренировки, во время которых я постараюсь поработать над физикой и теннисом. Надеюсь, я смогу найти ту игру, которая была в прошлом году. Это будет непросто».

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