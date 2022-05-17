Эмма Радукану: «Я ем копченый лосось не меньше трех раз в день. Я на него буквально подсела»

ответила, есть ли что-то необычное в ее режиме питания.

– Я ем копченый лосось не меньше трех раз в день. Возможно, это неизвестный факт обо мне. Я буквально подсела на копченый лосось, он у меня на каждый прием пищи. Я могу есть его в любом виде. Могу есть его сам по себе, могу с яйцом или с рисом. Он поистине универсален.

– Какой у вас сейчас режим тренировок?

– Во время тренировочной недели, наверное, я просыпаюсь, активно разминаюсь 20-30 минут, потом провожу на корте полтора часа, обедаю и снова иду на корт еще на полтора часа. А в конце дня, наверное, час-полтора занимаюсь в зале, потом делаю разные процедуры, чтобы поддерживать тело в форме. Режим довольно интенсивный и отнимает много сил. Важно также давать себе дни отдыха.

– Вы делаете какие-то упражнения, помимо тренировок?

– Я занимаюсь йогой, потому что считаю, что важно сохранять гибкость, ведь на корте мы делаем самые разные движения. Йога очень успокаивает, и это одно из тех занятий, в которых я полностью растворяюсь.

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