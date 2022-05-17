Радукану о смене тренеров: «Люди могут смотреть на меня как на сумасшедшую, но я доверяю своим решениям»

прокомментировала частую смену тренеров.

– Это путь, по ходу которого я учусь, но он подходит мне как личности. Это может не работать в случае с кем-то другим, и люди могут смотреть на меня как на сумасшедшую, но я доверяю своим решениям и представлению о том, что считаю для себя правильным. Я вполне уверена в том, как я работаю, в своем мышлении и подходе к теннису.

– К кому вы обращаетесь за советом?

– Чаще всего я обращаюсь за советом к родителям, потому что они всегда были правы, даже когда я не хотела этого признавать. В конце концов, сколько бы времени ни прошло, если вспомнить, то да, действительно, их решение, вероятно, было правильным. Они просто знают, как лучше, и пусть звучит банально, но это правда.

– К какому совету вы прислушались?

– Наверное, «будь любопытной и задавай вопросы». Думаю, я так и делаю, особенно в теннисе – это касается всех тренеров и вообще людей, которых я встречаю. Если перенимать опыт у многих людей, можно применять его по своему усмотрению, смотреть, что тебе подходит, а что нет. По крайней мере, у тебя есть выбор.

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