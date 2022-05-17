Рабат (WTA). 2-й круг. Шмидлова сыграет с Томлянович

Анна-Каролина Шмидлова сыграет с Айлой Томлянович во втором круге турнира в Рабате.

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Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

15 – 21 мая 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг