Рабат (WTA). 2-й круг. Шмидлова сыграет с Томлянович

Теги результаты WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Теннис

Анна-Каролина Шмидлова сыграет с Айлой Томлянович во втором круге турнира в Рабате. 

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Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

15 – 21 мая 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Petra Marcinko Астра Шарма (Австралия)
Дата проведения
17 мая, 16.50
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
17 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Клэр Лю (США) – Не определен
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Нурия Парризас Диас (Испания) – Не определен
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания) Мартина Тревисан (Италия)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Дальма Гальфи (Венгрия) Аранта Рус (Нидерланды)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Лючия Бронцетти (Италия)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Анна Бондар (Венгрия) Кристина Кучова (Словакия)
Дата проведения
19 мая, 03.00
Онлайн матча

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