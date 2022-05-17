Рабат (WTA). 2-й круг. Шмидлова сыграет с Томлянович

Анна-Каролина Шмидлова сыграет с Айлой Томлянович во втором круге турнира в Рабате.
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Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem
Рабат, Марокко
15 – 21 мая 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 17 мая, 16.50
- Дата проведения
- 17 мая, 17.00
Клэр Лю (США) – Не определен
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
Нурия Парризас Диас (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
Не определен – Лючия Бронцетти (Италия)
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00