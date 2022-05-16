Робсон, не игравшая с февраля 2019-го, завершила карьеру

Бывшая 27-я ракетка мира Лора Робсон завершила карьеру. 28-летняя британка не выступала с февраля 2019 года, а в январе 2021-го перенесла третью операцию на бедре.

«Я прошла через все возможные операции и периоды реабилитации. Я обращалась к лучшим специалистам и работала с невероятными людьми, но, к сожалению, ничего не вышло.

Странно говорить об этом вслух, но я завершила карьеру. Я уже давно живу с этим решением, мы с врачами обсуждали это еще в прошлом году, но мне понадобилось немного времени, чтобы все осознать и объявить официально».

За карьеру Робсон выиграла юниорский «Уимблдон»-2008 и серебряную медаль Олимпиады в Лондоне в паре с Энди Марреем.

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