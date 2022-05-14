Зверев – на вопрос об отношениях с Циципасом: «Вы пытаетесь меня спровоцировать, но не выйдет. У меня нет с ним никаких разногласий»

рассказал о соперничестве со , которому проиграл сегодня в полуфинале «Мастерса» в Риме (6:4, 3:6, 3:6).

– Сегодня мы увидели еще одну главу соперничества, которое, я надеюсь, продлится долгие годы. Я хотел бы спросить, что общего у вас с Циципасом и будете ли вы когда-нибудь друзьями?

– Вы пытаетесь меня спровоцировать, но у вас это не выйдет. Думаю, у нас со Стефаносом довольно хорошие отношения в последние два-три года, с тех пор как мы вместе играли в Кубке Лэйвера. У меня с ним никаких проблем.

Сегодня я его поздравил и пожелал удачи в завтрашнем финале. Но мы соперники, поэтому все-таки, когда выходим на корт, то стараемся победить.

Но у меня нет с ним никаких разногласий.

– Что у вас общего?

– Что у меня с ним общего?

– Да, например, стиль игры.

– Нет, стили игры у нас очень разные. Думаю, он придает мячу куда более сильное вращение. [У него] одноручный бэкхенд. Он чаще использует резаный. Думаю, я больше полагаюсь на мощные удары. У него в игре больше разнообразия.

Если честно, не думаю, что наши стили похожи.

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