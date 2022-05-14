Джокович о победе над Оже-Альяссимом: «Думал, что смогу закончить быстрее, но он молодец, что дал отпор»

Новак Джокович прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 турнира в Риме. Серб победил 7:5, 7:6 и девятый раз подряд вышел в полуфинал римского «Мастерса».

«Думаю, мы показали теннис высокого уровня. Своей игрой он заставлял меня использовать дополнительные резервы, весь матч нужно было играть стабильно хорошо. Я думал, что смогу закончить быстрее, но он молодец, что дал отпор.

Я хорошо знаю Феликса, он уже несколько лет около топ-уровня. Честно говоря, у него смертельная подача, на приеме мне было очень тяжело. Еще он хорошо принимает и передвигается по корту. Он очень цельный игрок».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала с Каспером Руудом.

«Снова качественный соперник. Он профильный грунтовик, но начал улучшать свою игру на других покрытиях. В этом году он был в финале в Майами. Каспер – очень трудолюбивый, хороший парень.

Мы часто тренируемся и хорошо ладим друг с другом. Конечно, мы оба хотим победить, но я надеюсь, что смогу сыграть так же хорошо, как сегодня».

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