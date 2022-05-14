Джокович одержал 999-ю победу в карьере и девятый раз подряд вышел в полуфинал в Риме

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Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинале «Мастерса» в Риме обыграл Феликса Оже-Альяссима – 7:5, 7:6.

Для серба это 999-я победа в карьере. Сегодня он может стать пятым игроком в истории, одержавшим 1000 побед. Ранее это сделали:

Джокович девятый раз подряд вышел в полуфинал римского «Мастерса». За место в финале пятикратный чемпион сыграет с Каспером Руудом.

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