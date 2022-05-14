Касаткина о выходе в полуфинал в Риме: «Мне нравится, как я чувствую себя на корте. Это то, к чему я всегда стремилась»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Онс Жабер Дарья Касаткина Жиль Тайкманн Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Жиль Тайкманн в четвертьфинале турнира в Риме. Россиянка второй раз в карьере вышла в полуфинал уровня WTA 1000.

«С каждым сетом я играла все лучше и лучше. Мне нравится, как я чувствую себя на корте. Возможно, я не всегда принимаю правильные решения, но в целом все хорошо. Не знаю, как другие игроки, но это то, к чему я всегда стремилась».

Также она поделилась ожиданиями от полуфинала с Онс Жабер.

«Онс выиграла 10 матчей подряд, поэтому я надеюсь, что она немного устала (улыбается). Это полуфинал, все выжимают максимум из того, что осталось. Наверняка это будет тяжелая битва».

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