Роддик о словах Тарпищева про Свитолину: «Я бы попросил его дать определение понятию «никто», а затем объективно посмотреть в зеркало»

Энди Роддик ответил на комментарий Шамиля Тарпищева об Элине Свитолиной.

Президент ФТР заявил, что не нужно реагировать на слова Свитолиной, призывающей российских и белорусских игроков озвучить свою позицию по ситуации на Украине. «Кто такая Свитолина? Никто вообще», – сказал Тарпищев.

«Наивысшее место Тарпищева в рейтинге – 164-е. Статистика побед и поражений – 2:3. Ни одного титула (что очевидно).

Статистика Элины Свитолиной – 433:228. 16 одиночных титулов, личный рейтинговый рекорд – третья строчка. Я бы попросил его дать определение понятию «никто», а затем объективно посмотреть в зеркало», – написал Роддик в твиттере.

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