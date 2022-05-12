Элина Свитолина: «Важно, чтобы каждый спортсмен из России и Беларуси высказался – и мы знали, что среди нас нет плохих людей»

27-я ракетка мира потребовала, чтобы игроки из России и Беларуси обозначили позицию по ситуации на Украине.

«Для нас очень важно, чтобы они высказались, чтобы они выбрали сторону. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Если они не выскажутся, мы не знаем – может быть, они поддерживают свои власти, поддерживают армию.

Так что очень важно, чтобы каждый спортсмен из России и Беларуси высказал свою позицию и мы знали, что среди нас нет плохих людей», – сказала первая ракетка Украины.

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе