Джокович перед матчем с Оже-Альяссимом: «Феликс прибавляет на грунте, но я знаю, как он играет и чего от него ожидать»

Новак Джокович прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в третьем круге турнира в Риме. Серб победил трехкратного чемпионка «Больших шлемов» со счетом 6:2, 6:2.

«Приятно видеть, что Стэн вернулся и побеждает. В Риме он выиграл два сложных матча. Думаю, вы заметили, что он еще не в тех кондициях, в которых хотел бы быть. Но Стэн это Стэн, и если дать ему время, он может тебя огорчить.

Я хорошо играл с самого начала. Я двигал его по всему корту и комфортно держал свою подачу, если не считать брейка во втором сете».

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала против Феликса Оже-Альяссима.

«Я знаю Феликса уже несколько лет. [В этом году] он закрепился в топ-10. Я считаю его очень трудолюбивым игроком, хорошим человеком. Его игра в целом улучшается, он прибавляет на грунте. Думаю, я знаю, как он играет и чего от него ожидать».

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