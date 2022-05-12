Кафельников о словах Моресмо про допуск россиян на «Ролан Гаррос»: «В ее заявлении нет ничего, что как-то ущемляет наших спортсменов»

Теги Ролан Гаррос ATP Евгений Кафельников Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал слова директора «Ролан Гаррос» о допуске россиян и белорусов. Амели Моресмо сказала, что «если кто-то из них выступит в поддержку политики Путина, разумеется, будут приняты меры».

«На «Ролан Гаррос» российских теннисистов допустили, но нужно следить за речью. Это в первую очередь, тут ничего такого нет. Все сами видят ситуацию.

В заявлении Моресмо нет ничего, что как-то ущемляет наших спортсменов. Тут все будет зависеть от самих теннисистов: насколько они понимают, что происходит и что можно говорить, а что нет», – приводит слова Кафельникова РИА Новости.

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

 «Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные