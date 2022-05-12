Директор «Ролан Гаррос» о допуске россиян: «Если кто-то из них выступит в поддержку политики Путина, разумеется, будут приняты меры»

Директор подтвердила, что теннисисты из России и Беларуси смогут участвовать в «Большом шлеме».

Однако она предупредила о возможных мерах в случае, если кто-то из них выскажется в поддержку политики Владимира Путина.

«Тема очень сложная, наверное, справедливого решения нет. Мы придерживаемся позиции, которую все европейские и другие правительства заняли в марте. Таким образом, отстранены национальные сборные России и Беларуси, но не отдельные спортсмены, пока они играют в строго нейтральном статусе. Мы будем тщательно за этим следить.

Если кто-то из них выступит с пропутинскими заявлениями, разумеется, будут приняты меры».

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