Рим (ATP). 3-й круг. Зверев играет с де Минауром, Хачанов встретится с Циципасом, Джокович – с Вавринкой, Надаль – с Шаповаловым

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом во втором круге «Мастерса» в Риме.

Новак Джокович встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

8 – 15 мая 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг