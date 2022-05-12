Рим (ATP). 3-й круг. Зверев играет с де Минауром, Хачанов встретится с Циципасом, Джокович – с Вавринкой, Надаль – с Шаповаловым

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом во втором круге «Мастерса» в Риме.
Новак Джокович встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Денисом Шаповаловым.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
8 – 15 мая 2022
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 12 мая, 13.30
- Дата проведения
- 12 мая, 12.10
- Дата проведения
- 12 мая, 13.30
- Дата проведения
- 12 мая, 15.30
- Дата проведения
- 12 мая, 16.30
- Дата проведения
- 12 мая, 17.00
- Дата проведения
- 12 мая, 17.30
- Дата проведения
- 12 мая, 20.00