Рим (ATP). 3-й круг. Зверев играет с де Минауром, Хачанов встретится с Циципасом, Джокович – с Вавринкой, Надаль – с Шаповаловым

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом во втором круге «Мастерса» в Риме.

Новак Джокович встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

8 – 15 мая 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
12 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Александр Зверев (Германия)
1:4
Дата проведения
12 мая, 12.10
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
12 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
12 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
12 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
12 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Дженсон Бруксби (США) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
12 мая, 17.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
12 мая, 20.00
Онлайн матча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные