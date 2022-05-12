Циципас о победе над Димитровым: «От зрителей исходит столько энергии. Это как играть в Колизее. На корте была атмосфера как на битве гладиаторов»

прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в Риме (6:3, 5:7, 7:6).

«Невероятная битва. Я очень рад, что удалось преодолеть это испытание. Григор очень хорошо играл, доставил мне проблем на корте.

Очень эмоциональный матч. То, что мне удалось со всем справиться и вернуться сильнее на тай-брейке третьего сета, стало отличной возможностью реабилитироваться после проигранной подачи в последнем гейме второго.

Это как играть в Колизее. От зрителей исходит столько энергии. Я думаю, что люди, которые пришли посмотреть матч, были им очень увлечены, даже больше нас... Благодаря этому на корте была отличная атмосфера – как на битве гладиаторов».

Также Циципас высказался о том, что обыграл Димитрова на третьем турнире подряд. Матчи в Барселоне и Мадриде закончились в двух сетах.

«Я не привык играть столько раз подряд против одних и тех же соперников. Наверняка в этом замешано много психологических факторов.

Конечно, соперник, с которым ты играл, всегда хочет добиться большего и пытается найти различные способы, чтобы манипулировать твоей игрой.

Я знал, что в каждом матче он будет играть по-разному. Он человек, который, похоже, хочет постоянно прибавлять, и сегодня немного усложнил мне задачу. Я придерживался прежнего плана, но все оказалось труднее, чем я предполагал».

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