Андрей Чесноков: «ATP и WTA поступят очень гуманно, если превратят «Уимблдон» в выставочный турнир»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что «Уимблдон» может лишиться рейтинговых очков. Эту идею лоббирует ATP в ответ на отстранение россиян и белорусов.

«ATP и WTA поступят очень гуманно, если превратят «Уимблдон» в выставочный турнир. Если российские и белорусские теннисисты не получат очков, то логично, если их не получит никто.

Я, когда был в туре, общался со всеми. Для меня теннисисты были семьей. Мы никогда не были политиками. Так и должно оставаться», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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