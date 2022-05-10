Фернандес о победе над Павлюченковой: «Я рада, что смогла атаковать, даже несмотря на ошибки, и продолжала верить в себя»

прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира в Риме (1:6, 6:2, 6:2). Канадка выиграла обе личные встречи.

«Она невероятный игрок, и ей очень комфортно на грунте. Я знала, что будет трудно. В первом сете я допустила несколько ошибок, и она этим воспользовалась. Во втором сете хотелось играть немного свободнее.

Хотя я и проиграла первую партию, думаю, это помогло мне войти в матч. Потом мои удары проходили. Я рада, что смогла атаковать, даже несмотря на ошибки, и продолжала верить в себя».

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