Бадоса о том, что стала топ-теннисисткой: «Хорошая игра не означает, что я лучше всех. Я жизней не спасала, я не супергерой»

Третья ракетка мира рассказала, изменил ли ее теннисный прорыв.

«По-моему, я такая же – или даже стала скромнее. Потому что сначала ты на вершине, а потом можешь вылететь из топ-100. Предсказать невозможно.

Чтобы сохранить мои позиции или даже подняться, нужно оставаться скромной и очень много работать. Я считаю, что хорошая игра не означает, что я лучше всех. Я жизней не спасала, я не супергерой. Просто хорошо выполняю свою работу. А для этого не нужно меняться».

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