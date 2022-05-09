Алькарас об отказе от Рима: «У меня возникла проблема из-за падения в матче с Рафой. К тому же у меня мозоль на стопе, там появилась инфекция»

Чемпион «Мастерса» в Мадриде Карлос Алькарас прокомментировал отказ от участия в турнире в Риме.

«У меня возникла проблема из-за падения в матче с Рафой. Утром нога отекла. К тому же у меня мозоль на стопе, там появилась инфекция. Вообще день начался сложно, мне было трудно ходить, но нам с командой удалось разобраться с ситуацией, и финал я провел на 100%.

Я думал о том, чтобы сыграть в Риме, но с учетом состояния стоп и голеностопа мне лучше отдохнуть, восстановиться. Тогда я смогу на 100% подготовиться к «Ролан Гаррос».

19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

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