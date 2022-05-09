Рейтинг ATP. Алькарас стал шестым, Рублев – седьмым

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Карлос Алькарас стал шестой ракеткой мира. 19-летний чемпион «Мастерса» в Мадриде поднялся на три строчки рейтинга.

Андрей Рублев поднялся на одну позицию и стал №7.

FedEx ATP Rankings

Положение на 9 мая 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8260
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 7990
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7020
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6435
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5750
6 (9) Карлос Алькарас (Испания) 4773
7 (8) Андрей Рублев (Россия) 4115
8 (6) Маттео Берреттини (Италия) 3895
9 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3760
10 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3760
24 (26) Карен Хачанов (Россия) 1620
35 (34) Аслан Карацев (Россия) 1173
148 (143) Роман Сафиуллин (Россия) 428

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