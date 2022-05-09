Рейтинг ATP. Алькарас стал шестым, Рублев – седьмым

Карлос Алькарас стал шестой ракеткой мира. 19-летний чемпион «Мастерса» в Мадриде поднялся на три строчки рейтинга.

Андрей Рублев поднялся на одну позицию и стал №7.

FedEx ATP Rankings

Положение на 9 мая 2022

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