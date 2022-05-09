Рейтинг ATP. Алькарас стал шестым, Рублев – седьмым

Карлос Алькарас стал шестой ракеткой мира. 19-летний чемпион «Мастерса» в Мадриде поднялся на три строчки рейтинга.
Андрей Рублев поднялся на одну позицию и стал №7.
FedEx ATP Rankings
Положение на 9 мая 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8260
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|7990
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7020
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6435
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5750
|6 (9)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4773
|7 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4115
|8 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3895
|9 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3760
|10 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3760
|24 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1620
|35 (34)
|Аслан Карацев (Россия)
|1173
|148 (143)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|428