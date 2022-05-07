Джокович о депортации из Австралии: «Несколько месяцев чувствовал эмоциональные и психологические отголоски произошедшего»

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о психологических проблемах после депортации из Австралии.

«Должен признать, что сначала я недооценил свое эмоциональное состояние. Я думал, что уехал из Австралии, вот так вышло, двигаемся дальше. Но потом я еще несколько месяцев чувствовал эмоциональные и психологические отголоски произошедшего.

Но в последние несколько недель я начал оправляться, оставлять это в прошлом и превращать это в топливо и положительную энергию».

Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе