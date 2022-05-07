Джокович о смене поколений в ATP: «Старички еще на месте. У нас есть опыт, и мы стараемся погонять молодых»

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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что намерен «погонять» молодых игроков. Об этом серб заявил после выхода в полуфинал в Мадриде.

«Из-за всех обстоятельств в этом году я ценю это больше, чем раньше. Я по-прежнему мотивирован на то, чтобы играть и бороться с молодыми ребятами. Конечно, прошла смена поколений, но старички еще на месте. У нас есть опыт, и мы стараемся погонять молодых.

И могу точно вам сказать, что буду играть, пока получаю от этого удовольствие».

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