Рим (ATP). Тим в первом круге сыграет с Фоньини, Карацев может выйти на Джоковича, Надаля и Алькараса развели по разным половинам

Прошла жеребьевка турнира серии «Мастерс» в Риме.

В верхнюю половину попали Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (3), Каспер Рууд (5) и Феликс Оже-Альяссим (8).

Аслан Карацев стартует матчем с Ллойдом Харрисом. Победитель выйдет на Джоковича.

Кроме того, там между собой в первом круге сыграют Стэн Вавринка и Рейлли Опелка (14).

В нижней половине Андрей Рублев (6) начнет со второго круга и встретится с Филипом Краиновичем или Фрэнсисом Тиафу.

Карлос Алькарас (7) поборется с Кристианом Гарином или Франческо Пассаро (WC).

Карен Хачанов и Григор Димитров на старте сыграют с квалифаерами. Болгарин в случае победы выйдет на Стефаноса Циципаса (4).

Доминик Тим, пока не выигравший ни одного матча после травмы, встретится с Фабио Фоньини.

Полностью сетка здесь.

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