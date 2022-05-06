Рим (ATP). Тим в первом круге сыграет с Фоньини, Карацев может выйти на Джоковича, Надаля и Алькараса развели по разным половинам

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Прошла жеребьевка турнира серии «Мастерс» в Риме.

В верхнюю половину попали Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (3), Каспер Рууд (5) и Феликс Оже-Альяссим (8).

Аслан Карацев стартует матчем с Ллойдом Харрисом. Победитель выйдет на Джоковича.

Кроме того, там между собой в первом круге сыграют Стэн Вавринка и Рейлли Опелка (14).

В нижней половине Андрей Рублев (6) начнет со второго круга и встретится с Филипом Краиновичем или Фрэнсисом Тиафу.

Карлос Алькарас (7) поборется с Кристианом Гарином или Франческо Пассаро (WC).

Карен Хачанов и Григор Димитров на старте сыграют с квалифаерами. Болгарин в случае победы выйдет на Стефаноса Циципаса (4).

Доминик Тим, пока не выигравший ни одного матча после травмы, встретится с Фабио Фоньини.

Полностью сетка здесь.

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