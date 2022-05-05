Александрова после выхода в полуфинал в Мадриде: «Я хочу впервые получать удовольствие от игры на грунте. Я его не ненавижу. Мне начинает нравиться»

оценила свою игру на грунте после выхода в полуфинал турнира в Мадриде.

«Я немного побаивалась перед грунтовым сезоном, потому что не знала, чего от себя ожидать. Для меня грунт – сложное покрытие. Мне нужно время, чтобы подготовиться, но до Чарлстона у меня его было не так много. А потом все прошло так легко! Я была удивлена. Я хочу как можно дольше сохранять такое ощущение на грунте и впервые получать удовольствие от игры на этом покрытии. Я его не ненавижу. Мне начинает нравиться!»

Теперь она поборется с десятой ракеткой мира , у которой ведет 6:1 в личных встречах. Жабер снялась с их матчах в Москве в прошлом октябре, а до этого они играли с 2018-го.

«Она потрясающий игрок. Каждый раз, когда я играла против нее, было суперсложно. Последний матч она не закончила, поэтому трудно сказать, а предыдущие были очень давно».

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