Двукратный финалист ТБШ Андерсон завершает карьеру

Теги ATP Кевин Андерсон Теннис

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры.

35-летний Андерсон выиграл семь турниров ATP и играл в финале US Open-2017 и «Уимблдона»-2018. За 15 лет в профессиональном туре он заработал 18 млн долларов призовых.

«В детстве папа говорил, что успех определяется не результатом, а усилиями и жертвами, которые ты приносишь на пути к тому, чтобы стать лучшей версией себя.

Я старался изо всех сил», – написал южноафриканец.

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