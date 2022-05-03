Двукратный финалист ТБШ Андерсон завершает карьеру

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры.
35-летний Андерсон выиграл семь турниров ATP и играл в финале US Open-2017 и «Уимблдона»-2018. За 15 лет в профессиональном туре он заработал 18 млн долларов призовых.
«В детстве папа говорил, что успех определяется не результатом, а усилиями и жертвами, которые ты приносишь на пути к тому, чтобы стать лучшей версией себя.
Я старался изо всех сил», – написал южноафриканец.
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