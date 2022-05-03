Тим о словах поддержки Маррея: «Он один из немногих, кто знает, насколько тяжело возвращаться после серьезной травмы»

Доминик Тим поблагодарил Энди Маррея за слова у сетки после матча в Мадриде. Британец сказал: «Надеюсь, скоро все будет хорошо. Рад тебя видеть, продолжай в том же духе. Уйдет много времени, но ты будешь в порядке».

На пресс-конференции Тим рассказал, как отнесся к словам Маррея.

«Было приятно услышать такие слова у сетки, особенно от такого человека, как Энди, который сам проходил через долгое восстановление.

Он один из немногих, кто знает, насколько тяжело возвращаться после серьезной травмы. После истории с травмой бедра он мой главный образец для подражания».

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