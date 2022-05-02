Осака о том, что с травмой доиграла матч в Мадриде: «Иногда я думаю о «Гриппозной игре» Майкла Джордана и такая: «Мне нужно брать пример»

рассказала, что у нее заболело ахиллово сухожилие сразу после первого матча на турнире в Мариде. У нее был день отдыха, но в воскресенье боль усилилась после разминки. В итоге она проиграла Саре Соррибес-Тормо (6:3, 6:1).

Осака планирует сделать УЗИ, чтобы узнать подробности.

«Если честно, у меня и раньше такое было, года два назад, кажется, после Майами. Трудно представить, что это станет большой проблемой, если только не произойдет что-то существенное, но сейчас я просто учусь двигаться дальше.

Если честно, я не хочу больше сниматься из-за травм. Потому что иногда я думаю о «Гриппозной игре» Майкла Джордана и такая: «Мне нужно брать пример».

В голове всегда присутствует какая-то осторожность, но хочется понять, что будет, если я это преодолею. Я хочу понять, какое чувство испытаю – это не облегчение, – если когда-нибудь получу серьезную травму и все равно смогу довести матч до конца».

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