Осака о грунтовом теннисе: «Полезно знать, когда лучше забежать под форхенд, а не играть с бэкхенда. Этому я учусь у Надаля и Швентек»

Наоми Осака рассказала, как адаптируется к грунтовому покрытию. Японка в первом круге турнира в Мадриде обыграла Анастасию Потапову 6:3, 6:1.

– Перед турниром вы сказали, что у вас есть несколько трюков и кое-что новое, что хотелось бы попробовать.

– Да.

– Это сработало?

– Не знаю, стоит ли это говорить. Хотя без разницы, все равно никто из игроков не прочитает. Ладно, я вам расскажу.

Знаете, что я сделала на матчболе? Просто наблюдать за Рафой и Игой очень круто, но можно еще и учиться. Полезно знать, когда лучше забежать под форхенд, а не играть с бэкхенда. Это очень важно на грунте – именно грунтовики делают это хорошо. И я тоже пытаюсь этому научиться.

Теннис на грунте – это особый вид спорта. В чем прикол?

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