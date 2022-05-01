Андрееску о работе в убежище для жертв домашнего насилия: «Если я начну вдаваться в детали, то расплачусь. Это ужасно грустно»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску рассказала, что помогала жертвам домашнего насилия. Она занималась волонтерством во время перерыва в выступлениях из-за психологических проблем.

«Я работала в убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Работала с детской больницей. Снимала видео для некоторых пациентов, которым приходилось очень тяжело. И потом там снимали их реакцию – когда я смотрела, у меня настроение на весь день улучшалось. Я очень благодарна за этот опыт.

Проблему домашнего насилия сейчас стали обсуждать чаще. И у меня есть знакомые, которые с этим сталкивались. Это ужасная травма. Не хочу вдаваться в детали, но для меня эта проблема очень близка. Кто знает, может, однажды я создам какую-нибудь свою организацию. У меня много идей.

Я разговаривала с женщинами, они рассказывали мне о том, что пережили. И если я сейчас начну вдаваться в детали, то расплачусь. Это ужасно грустно.

Одна из них убегала от мужа, который хотел ее убить. Вот такие истории. Абсурдные вещи. Я поверить не могу, что людям приходится с таким сталкиваться.

И нахождение в этой среде, во-первых, помогло мне больше ценить свою жизнь. И после всего этого теннис стал для меня платформой, чтобы помогать людям и улучшать мир.

Сейчас я так смотрю на теннис. Он перестал быть главным в моей жизни. Потому что в прошлом году за поражения я себя ненавидела, а победы были лучшим, что со мной могло случиться. Но проигрывала я больше, чем выигрывала».

Также Андрееску ответила на вопрос, считает ли она, что мир спорта может сделать больше для борьбы с домашним насилием.

«Конечно. Во-первых, надо привлекать больше внимания к проблеме. Я уверена, что в спорте были случаи с тренерами. Я сама с таким не сталкивалась, но уверена, что подобное встречается.

Пэм Шрайвер об этом рассказывала, как я могла забыть? И я уверена,что такие примеры помогут другим женщинам не бояться и рассказывать, добиваться справедливости.

Вообще помогают даже мелочи. В убежище, где я была волонтером, нужны были продукты и посуда, чтобы они могли готовить. Мне рассказывали, что всего этого постоянно не хватает – особенно во время пандемии.

Так что очень помогают даже мелочи».

21-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре Пэм Шрайвер полторы недели назад рассказала, что в 17 лет у нее был роман с тренером Доном Кэнди, которого она знала с девяти лет. Ему на тот момент было 50, и он был женат. Шрайвер призналась, что этот роман подорвал ее способность строить нормальные отношения и выстраивать границы.

Отношения она разорвала, когда ей было 22. Тогда она сделала четырехмесячный перерыв и нашла нового тренера. Впоследствии она обращалась к Кэнди как к тренеру-консультанту, но ни один их них не пытался возобновить отношения.

По мнению Шрайвер, сейчас необходимо, во-первых, просвещать молодых спортсменов, но «еще до того, как они достигнут половой зрелости». Во-вторых, вести работу с тренерами и другими специалистами, которые работают в туре, объясняя, «что такие отношения недопустимы, и для тех, кто переступает черту, будут последствия».

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