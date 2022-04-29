Андрееску вернется в топ-100

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску в первом круге турнира в Мадриде обыграла – 6:4, 3:6, 6:0. За счет этой победы экс-четвертая ракетка мира, пропустившая начало сезона из-за психологических проблем, обеспечила себе возвращение в топ-100.

«Я очень рада, что смогла выиграть. В третьем сете я прибавила. Не знаю, что случилось во втором, но она начала играть намного лучше. И я рада, что в итоге смогла победить», – прокомментировала матч с Риск канадка.

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