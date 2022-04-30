Руне о первом в карьере финале ATP: «Я поставил цель стать №1, и нужно с чего-то начинать»

прокомментировал первый в карьере выход в финал уровня . Датчанин, обыгравший Оскара Отте (6:4, 6:4), за четыре матча в Мюнхене не отдал ни сета.

«На этом турнире я дважды был близок [к тому, чтобы проиграть сет]. Я уступал 1:4 сегодня и 2:5 в первом круге. Я старался сохранять концентрацию и спокойствие, это очень помогло мне отыграться. Я всегда был сосредоточен, и это помогло.

Ощущения нереальные. Я совсем не ожидал этого перед турниром и просто шел от матча к матчу. Конечно, у меня была сложная сетка, я играл со Зверевым во втором круге, но я знал, что будет трудно, и с самого начала был к этому готов. Я очень рад оказаться в финале.

Я играю лучше и лучше, прибавляю с каждым днем, и это главное. В конце концов, я поставил цель стать №1, и нужно с чего-то начинать. Я рад быть в Мюнхене».

За титул Руне поборется с Ботиком ван де Зандшульпом, для которого это тоже первый финал.

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