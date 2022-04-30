Ван де Зандшульп о 3-часовой победе над Кецмановичем: «Я очень устал. После первого сета казалось, что не получится пройти дальше»

Ботик ван де Зандшульп прокомментировал выход в финал турнира в Мюнхене. Он за 2 часа 52 минуты победил (2:6, 7:6, 6:4) и впервые в карьере сыграет за титул .

«Я очень устал. Матч был долгим, условия сложными, а корт очень вязким, так что я рад, что прошел дальше. После первого сета казалось, что не получится, поэтому я очень доволен победой.

Пришлось немного приспособиться. Корт более медленным и вязким, чем вчера, и в первом сете он играл лучше меня. Во втором я заиграл лучше, умнее, и я рад, что победил в третьем 6:4».

Соперником ван де Зандшульпа станет или Оскар Отте.

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