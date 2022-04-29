Ястремская об отстранении россиян от «Уимблдона»: «А как я могла бы играть против этих теннисисток?»

92-я ракетка мира украинка прокомментировала отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона» и других турниров в Великобритании.

«А как я могла бы играть против этих теннисисток, когда весь мир обсуждает [происходящее на Украине]? Поэтому я считаю решение правильным. Другие украинские игроки его тоже поддерживают».

Также Ястремская прокомментировала информацию, что туры могут лишить британские турниры возможности разыгрывать рейтинговые очки.

«Я думаю, это никак не связано с их шагом против игроков из России и Беларуси. И, конечно, если эти турниры лишат очков, многие игроки очень разозлятся».

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