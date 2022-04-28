Жабер об отстранении россиян от «Уимблдона»: «А как же все остальные страны, где взрослые и дети умирают каждый день?»

Первая ракетка Туниса Онс Жабер прокомментировала отстранение российских и белорусских игроков от «Уимблдона».

«Это очень трудное решение, я понимаю, что переживает украинский народ, и я категорически против [происходящего].

Но мне на протяжении многих лет говорили никогда не смешивать спорт и политику.

У меня есть личный опыт, в частности в 2020 году в Кубке Билли Джин Кинг мы должны были играть с Израилем. Я на 100% сочувствую палестинскому народу, мне очень жаль детей, которые умирают каждый день на протяжении 74 лет. Поэтому я не понимаю, как сейчас можно смешивать политику и спорт.

А как же все остальные страны, где взрослые и дети умирают каждый день?

Лично я считаю, что не стоит смешивать политику и спорт. Происходящее в мире очень печально, и в этом мире есть одна вещь, которую я ненавижу, – политика. Это грязное дело, и мы никогда не получим полную картину. Поэтому я надеюсь, что эта ситуация очень скоро разрешится. Я не знаю, что будет дальше.

Но я знаю, что и у россиян, и у белорусов дома семьи, поэтому не уверена, насколько открыто они могут об этом говорить.

Так что это очень сложная для обеих сторон ситуация, особенно для украинцев. И если честно, я надеюсь, что [эти события] скоро закончатся, и проблем не будет.

Но еще я надеюсь, что люди смогут обратить внимание и на палестинцев, потому что эта тема очень задевает меня как арабскую женщину, это несправедливо, и я надеюсь, что мы не будем смешивать политику и спорт».

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса