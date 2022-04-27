Осака об Алькарасе: «Он снова привлек внимание к ATP-туру. Мне очень нравится его стиль игры, энтузиазм и то, как он прогрессирует с каждым турниром»

Наоми Осака прокомментировала успехи Карлоса Алькараса. В этом сезоне испанец выиграл три титула и дебютировал в топ-10.

«Своим появлением Карлос снова привлек внимание к ATP-туру, я не видела такого уже очень давно. Я даже не говорю о его возрасте. Каждый раз, когда я вспоминаю, сколько ему лет, то думаю: «Ого, я уже и забыла, как это круто».

Мне очень нравится его стиль игры, энтузиазм и то, как он прогрессирует с каждым турниром.

Я не помню, каким он был в рейтинге в прошлом году, но я смотрела почти все турниры, на которых он играл. Помню, как он играл с Циципасом на US Open. Думаю, всем приятно наблюдать за его прогрессом».

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