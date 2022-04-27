Рублев о проблемах Джоковича: «Это вообще никак не связано с чувством мяча или физикой. Это больше психологическое»

Андрей Рублев прокомментировал проблемы Новака Джоковича в этом сезоне. Россиянин обыграл серба в финале турнира в Белграде.

«Это вообще никак не связано с чувством мяча или физикой. Это больше психологическое. Когда переживаешь давление, не знаешь, сможешь ты вообще играть или нет. Потом резко отменяются ковидные правила, ты понимаешь, что будет возможность играть сезон – но большую часть не выступал, а находился в этих переживаниях. И если начинать играть на первом турнире в Дубае, Монте-Карло под №1, то ожидания завышены. А ты не играл, нет ритма – он же быстро теряется.

Уверен, когда он тренируется, то там идеально получается поймать уверенность. Ему нужно сыграть пару матчей, выиграть у хороших соперников, и тогда это все быстро наладится», – цитирует Рублева «Чемпионат».

Рублев повесил баранку Джоковичу и взял 3-й титул в сезоне. Превзошел в агрессии и физподготовке

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