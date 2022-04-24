Рублев стал 11-м игроком, повесившим Джоковичу баранку

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Белграде обыграл – 6:2, 6:7, 6:0.

В третьем сете Рублев повесил Джоковичу 12-ю баранку на уровне основного тура (примечательно, что в пяти из 12 случаев тот в итоге выиграл матч). Рублев стал 11-м игроком, который смог всухую взять сет у серба – делал это дважды.

В финальных матчах баранки Джоковичу вешали только Рублев, Надаль («Ролан Гаррос»-2020, Рим-2019), (Цинциннати-2012) и (Эшторил-2007).

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