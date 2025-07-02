Джокович о шансах на «Уимблдоне»: «Я бы здесь не находился, если бы не считал, что могу выиграть»

Новак Джокович рассказал о шансах выиграть «Уимблдон».

Вчера он обыграл Александра Мюллера со счетом 6:1, 6:7(7), 6:2, 6:2 и вышел во второй круг турнира.

«Если честно, я бы здесь не находился, если бы не считал, что у меня есть шанс. Я всегда думаю, что у меня есть шанс. Я заслужил право верить, что могу дойти до титула. За последнее десятилетие именно на «Уимблдоне» у меня, пожалуй, самые стабильные результаты среди всех турниров «Большого шлема», – сказал Джокович на пресс-конференции.